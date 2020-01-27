Украинскую биатлонистку отчислили из сборной перед чемпионатом мира

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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В составе сборной Украины по биатлону, которая начинает целенаправленную подготовку к февральскому чемпионату мира, стало на одну спортсменку меньше. Тренерский штаб принял решение отказаться от услуг экс-белоруски Дарьи Дашко, которая в последнее время серьезно сдала. Кстати, узнайте места украинцев в общем зачете Кубка мира. По двое наших парней и девчат держатся в топ-30.

О новостях рассказал президент ФБУ Владимир Брынзак. Кроме Блашко, он коснулся и состояния Артема Тищенко:

"Даша не будет отбираться на чемпионат мира. Она едет домой, пройдет обследование, восстановится. Надо разобраться в причинах такого резкого падения функциональных возможностей после Нового года и неготовности бороться на уровне Кубка мира. Поэтому, скорее всего, она не поедет и на сбор в Арбер.



Пока что в команду на чемпионат мира Артем Тищенко не вписывается. И я бы сделал выбор в пользу Руслана Ткаленко: он в последнее время прибавил в скорости, и стрельба в порядке. Поэтому его шансы быть запасным на чемпионате мира наиболее высокие".

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Также Брынзак поделился своим видением шансов сборной на чемпионате мира:

"В последние годы у нас так получается, что в январе – частая головная боль, а потом на главных стартах исправляемся. Будем надеяться, что и в этом году получится именно так. Я вижу возможности бороться за медали: и в одиночной эстафете, и в классической – у девочек ситуация получше. У ребят, к сожалению, нет такого ровного состава, есть проблема с первым этапом. Но я знаю, что Юрай Санитра подготовит команду к этой борьбе. Можно в личных гонках бороться у девочек. И в индивидуальной гонке, и если, скажем, будут хорошие позиции в спринте – то и в гонке преследования".

Мировой форум пройдет в итальянском Антхольце c 13 по 23 февраля.

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