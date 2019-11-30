Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

Итальянка Доротея Вирер - лидер прошлого сезона / Фото: Instagram

30 ноября стартует новый сезон Кубка мира по биатлону, а мы запускаем опрос на звание Мисс биатлона. Выбираем самую красивую биатлонистку вместе! В "голосовалке" ниже вы можете "плюсовать" тех спортсменок, которые вам нравятся, выбор не ограничивается одной. В наш список ТОП-30 мы выбирали тех биатлонисток, которые по итогам прошлого сезона набрали минимум 100 очков в общем зачете Кубка мира. Делайте ваш выбор!

Реклама

В тренде Жеребьевка Евро-2020: когда начало и где смотреть трансляцию

Как сообщалось ранее, Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама