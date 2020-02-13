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Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты

13 февраля, 03:46

Расписание и результаты гонок в Антхольце, как выступают на первенствах планеты украинцы

Стадион в Антхольце

Стадион в Антхольце / Фото: Getty Images

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Сегодня в итальянской Антерсельве или – на немецкий манер – Антхольце начинается 54-й чемпионат мира по биатлону, который продлится до 23 февраля. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград. Первенства планеты проходят с 1958 года, а независимая команда Украины участвует в них с 1993-го. Антхольц примет ЧМ уже в шестой раз. Ранее мы писали, что Украина огласила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону.

В Украине гонки в прямом эфире покажет UA:Перший, а также ресурс UA:Біатлон, телеканалы Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ и Беларусь 5. В СМИ первенство позиционируется как противостояние прошлогоднего обладателя Кубка мира норвежца Йоханнеса Бе и нынешнего лидера общего зачета, пятикратного олимпийского чемпиона, француза Мартена Фуркада. У девушек намечается столкновение итальянки Доротеи Вирер и норвежки Тирил Экхоф.

За 27 лет украинские биатлонисты завоевали на чемпионатах мира 37 медалей – 7 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых – и занимают десятое место в командном зачете. С прошлогоднего мира "сине-желтые" привезли две награды – "золото" Дмитрия Пидручного в гонке преследования и "бронзу" женской эстафеты. Больше всех медалей в истории чемпионатов мира выиграла Норвегия – 197 (71 – 66 – 60).

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Ранее был объявлен состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб взял с собой в Италию 12 спортсменов – по шесть девушек и парней.

  • Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок
  • Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Чемпионат мира-2020
13-23 февраля. Италия

Четверг, 13 февраля
15:45 Смешанная эстафета

Пятница, 14 февраля
15:45 Спринт (ж)

Суббота, 15 февраля
15:45 Спринт (м)

Воскресенье, 16 февраля
14:00 Гонка преследования (ж)
16:15 Гонка преследования (м)

Вторник, 18 февраля
15:15 Индивидуальная гонка (ж)

Среда, 19 февраля
15:15 Индивидуальная гонка (м)

Четверг, 20 февраля
16:15 Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 22 февраля
12:45 Эстафета (ж)
15:45 Эстафета (м)

Воскресенье, 23 февраля
13:30 Масс-старт (ж)
16:00 Масс-старт (м)

Ранее мы писали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон

Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.

Смотрите, как украинцы попали в ТОП-6 в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Источник: Сегодня|Спорт

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