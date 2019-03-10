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На ЧМ по биатлону всех обставила "лыжница", наша Меркушина замкнула топ-15

Сегодня, 15:43

В гонке преследования лучшая из украинок поднялась на 13 строчек, Джима вообще не стартовала

Пьедестал пасьюта
Пьедестал пасьюта. Фото: AFP
На ЧМ по биатлону всех обставила "лыжница", наша Меркушина замкнула топ-15 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/513/aed/5c8513aed057e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/513/aed/5c8513aed057e.png Биатлон В гонке преследования лучшая из украинок поднялась на 13 строчек, Джима вообще не стартовала

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась женская гонка преследования. Победу одержала немка Дениз Херрманн, которая по результатам спринта была всего лишь шестой с отставанием в 24 секунды от лидера. Но в пасьюте Дениз поменялась местами с победительницей спринта Анастасией Кузьминой: теперь "золото" у Херрманн, а Кузьмина – шестая в протоколе.

Отметим, что Дениз Херрманн – бывшая лыжница. В этом виде она становилась бронзовой призеркой Игр-2014. По окончании сезона 2015/2016 немка приняла решение перейти из лыжных гонок в биатлон.

Что касается украинок, то в пасьюте Анастасия Меркушина на 13 строчек улучшила свой спринтерский результат, финишировав 15-й. Валя Семеренко, напротив, опустилась с 29-го на 38-е место. Юлия Джима, которая в спринте была 54-й, в гонке преследования вообще не стартовала.

Преследование. Женщины

  • 1.  Дениз Херрманн (0+0+2+0) 31:45,9
  • 2.  Тирил Экхофф (0+0+2+0)  +31,4
  • 3.  Лаура Дальмайер (0+0+1+0)  +31,6...
  • ...15.  Анастасия Меркушина (0+2+2+0)  +2:51,7
  • ...38.  Валя Семеренко (3+1+1+1)  +4:56,8
  • ... DNS  Юлия Джима (не стартовала)

Как сообщалось ранее, президент федерации биатлона Украины объяснил провал наших биатлонисток тем, что "они не роботы, ресурс заканчивается".

Также сообщалось, что словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира.

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Тег биатлон, сборная Украины по биатлону

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Сегодня|Спорт

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