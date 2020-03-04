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На Кубке мира в Чехии к биатлонистам запретили подходить ближе, чем на полтора метра

4 марта, 13:02

Вадим Авдасев

Организаторы соревнований вводят строгие меры, чтобы не допустить распространение коронавируса

В четверг в чешском городе Нове Место открывается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он заметно будет отличаться от предыдущих соревнований сезона 2019/2020, поскольку из-за коронавируса Кубок мира в Чехии пройдет без зрителей.

В последние дни организаторы турнира ввели строгие правила общения. В частности в Новем Месте отменили все пресс-конференции, а журналистам запретили подходить к спортсменам в микст-зоне ближе, чем на полтора метра. Кроме того, никаких торжественных публичных церемоний награждения не будет: лишь сразу после гонки лучшие примут участие в цветочной церемонии.

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Читайте, что сказал Мартен Фуркад об этапе Кубка мира в Чехии без зрителей.

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Также на турнире отменили обычный на подобных мероприятиях шведский стол, а все приборы и еда будут сервированы строго индивидуально. Команды будут отделены от других групп в городе, чтобы люди не пересекались. На соревновании закрыли VIP-зону, а общественные туалеты "усилены" дополнительными средствами гигиены.

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