Норвежский биатлонист раскаялся за футболку с Путиным
Кристиансен заявил, что поступил глупо, когда сфотографировался в футболке с изображением президента России
Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заявил, что поступил глупо, когда сфотографировался в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Слова спортсмена передает Expressen.
Кристиансен вспомнил, что не вкладывал никакого политического смысла в эту фотографию. "Это была лишь шутка", – подчеркнул норвежец. Тем не менее он столкнулся с критикой за эту публикацию, которую назвал заслуженной.
Биатлонист опубликовал фотографию перед финальным этапом Кубка мира в Тюмени. Он был одет в футболку, на которой изображен сидящий на медведе Путин.
26-летний Кристиансен - чемпион мира 2019 года в смешанной эстафете. В общем зачете Кубка мира спортсмен занимает 14-е место.
Напомним, что сегодня на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете. "Золото" у Норвегии, "серебро" – у Швеции.
Кроме того, на ЧМ-2019 наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.
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