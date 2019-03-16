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Норвежский биатлонист раскаялся за футболку с Путиным

Сегодня, 16:23

Кристиансен заявил, что поступил глупо, когда сфотографировался в футболке с изображением президента России

Ветле Шостад Кристиансен
Ветле Шостад Кристиансен. Фото: AFP
Норвежский биатлонист раскаялся за футболку с Путиным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d06/e1c/5c8d06e1cebb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d06/e1c/5c8d06e1cebb2.jpg Биатлон Кристиансен заявил, что поступил глупо, когда сфотографировался в футболке с изображением президента России

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заявил, что поступил глупо, когда сфотографировался в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Слова спортсмена передает Expressen.

Кристиансен вспомнил, что не вкладывал никакого политического смысла в эту фотографию. "Это была лишь шутка", – подчеркнул норвежец. Тем не менее он столкнулся с критикой за эту публикацию, которую назвал заслуженной.

Биатлонист опубликовал фотографию перед финальным этапом Кубка мира в Тюмени. Он был одет в футболку, на которой изображен сидящий на медведе Путин.

26-летний Кристиансен - чемпион мира 2019 года в смешанной эстафете. В общем зачете Кубка мира спортсмен занимает 14-е место.

Напомним, что сегодня на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете. "Золото" у Норвегии, "серебро" – у Швеции.

Кроме того, на ЧМ-2019 наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

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Тег биатлон, биатлонист, чемпионат мира по биатлону

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lenta.ru

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