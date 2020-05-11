"Одному человеку это не под силу": украинский биатлонист отозвался о новом тренере сборной

Артем Прима рассказал, что думает о Юрае Санитре в качестве наставника женщин и мужчин

Несмотря на то что сейчас весна, представители зимних видов спорта уже думают о следующем сезоне. В ближайшие недели начнут подготовку биатлонисты украинской сборной. Недавно мы сообщали, что сборная Украины по биатлону получила главного тренера.

Свое мнение о том, что словак Юрай Санитра будет возглавлять и мужскую, и женскую команды, высказал биатлонист Артем Прима:

"Мы это знали уже намного раньше. Об этом разговор шел с середины сезона или, может, ближе к его концу. Мы с ребятами знали это, и тренер нас по чуть-чуть подводил к этому, что так, возможно, будет. Впечатление у меня двоякое. Хорошо, что будет общий главный тренер и у женщин, и у мужчин. У него есть помощники, которые будут ему ассистировать. Но все же, я считаю, лучше, когда ведется концентрированная работа. То есть когда тренер конкретно отвечает за 5-6 человек и работает индивидуально. А когда тренеру приходится распыляться на 12-14 спортсменов, нужно много внимания уделить каждому. Одному человеку это, можно сказать, не под силу. Всего лишь 24 часа в сутках. Посмотрим, как это будет".

В минувшем сезоне 2019/2020 Прима занял 23-е место в общем зачете Кубка мира.

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