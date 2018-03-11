Окончательное решение: Украина не будет бойкотировать этап Кубка мира в России

Сегодня, 21:16

В Тюмени к женской сборной присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова

Фото AFP
Фото AFP

Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать завершающий этап Кубка мира и сильнейшим составом поедет в российский город Тюмень. Об этом сообщил комментатор телеканала UA:Перший Андрей Столярчук во время женского масс-старта.

По его словам, принято окончательное решение об участии украинской сборной в этапе Кубка мира, который состоится в РФ.

Отмечается, что к женской сборной присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Ранее мы давали позицию президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по поводу бойкота этапа Кубка мира в России. 

"Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия", – заявил Брынзак.

Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Сборные США и Чехии уже заявили о бойкоте этапа в России, также их поддержал призер Олимпиады-2018 Себастьян Самуэльссон. За это шведскому биатлонисту пригрозили расстрелом в России.
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Источник:

ЛІГАБізнесІнформ

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