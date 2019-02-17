Украина попала в цветочную церемонию на этапе Кубка мира по биатлону в США
В Солт-Лейк-Сити Пидручный и Джима заняли шестое место в одиночной смешанной эстафете
На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити завершилась одиночная смешанная эстафета. Первый этап внушил украинской команде серьезные надежды на успех: Дмитрий Пидручный оба огневых рубежа прошел без запасных патронов и передал эстафету первым! Пусть и чисто символически, с полусекундным перевесом, но Украина захватила лидерство на старте гонки.
Юлии Джиме на своем этапе пришлось бороться с экс-лидером Кубка мира Доротеей Вирер. Выдерживать скорость итальянки Юле было непросто, и на дистанции она уступала секунды и позиции. Это было бы не страшно, если бы Джиме удалось закрыть все мишени. Но на стойке Юля один раз промахнулась, и свой этап эстафеты передала уже пятой, проигрывая Италии 21 секунду.
На третьем этапе уже начала сказываться усталость, и в условиях гор это не могло не привести к ошибкам на рубеже. Увы, ошибался и Пидручный – на двух рубежах Дмитрий использовал три запасных патрона, и именно эти полминуты, затраченные на дополнительные выстрелы, стали тем гандикапом, который отделил нашу команду от лидеров на передаче эстафеты. А впереди были те же итальянцы, однако Лукас Хофер на секунду пропустил вперед австрийца Симона Эдера. А третьей сенсационно шли эстонцы, за которых бежал молодой дуэт Рене Захкна – Регина Ойя.
Впрочем, уже на первой стрельбе четвертого этапа эстонка отпала из числа соискателей наград, заработав круг штрафа. И судьбу победы решали между собой Доротея Вирер и Лиза Тереза Хаузер. Итальянка великолепно отработала финишный этап, единственный промах легко отработав высокой скоростью. Итальянцы сделали ставку на одиночный микст выиграли эстафету, оставив Австрии "серебро".
А "бронзу" в хорошей конкурентной борьбе завоевала французская команда, в которой выступали Антонин Гигонна и Жюлья Симон.
Юлия Джима после заключительной стрельбы стоя вышла на трассу четвертой, и финишный круг прошла в темпе призеров гонки. Но, увы, позади оказались еще более стремительные лыжницы: Франциска Пройсс и Ингрид Тандреволд в личном противостоянии разыграли "деревянную медаль", оставив украинскому дуэту шестую позицию и место в цветочной церемонии.
Кубок мира по биатлону. 8 этап. Одиночная смешанная эстафета:
1. Италия (0+6) 35:27,9
2. Австрия (0+2) +22,9
3. Франция (1+8) +50,2
4. Германия (0+6) +1:06,9
5. Норвегия (0+6) +1:07,4
6. Украина (0+6) +1:17,9
Напомним, что днем ранее Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-15 в гонке преследования. Победителем этапа Кубка мира стал француз Фийон Майе.
Ранее мы писали, что Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус.
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