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Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи

7 февраля, 09:29

Мировое первенство в Антхольце еще не стартовало, однако начало конфликтам уже положено

/ Фото: Getty Images

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Сборная Швеции столкнулась с трудностями в процессе размещения в итальянском Антхольце, где на следующей неделе стартует чемпионат мира по биатлону, сообщает Dagens Nyheter. Отель, в котором команда останавливалась в прошлом году, отказался принимать шведов.

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"Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – сказал тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон

Напомним, в прошлом году на этапе Кубка мира в Антхольце половина шведской команды страдала от желудочно-кишечного расстройства. "В этот раз у нас есть средства от болезни желудка. Мы получили их от компании, которая связалась с нами сразу после прошлогоднего этапа Кубка мира", – сообщил Нильссон.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля. Как мы писали ранее, на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.

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биатлон сборная Швеции

Источник: Championat.ru

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