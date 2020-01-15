Пидгрушная была быстрее Макаряйнен, но спринт Рупольдинга выиграла другая реактивная

Тирил Экхофф / Фото: IBU

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге можно считать подарком для спортсменов. После испытаний на искусственном снегу Анси и мучений в Оберхофе, где пришлось пройти через дождь, туман и порывистый ветер, в Баварии биатлонисты наконец-то попали в снежную сказку. Открывал этап женский спринт, где снова вернусь на трон норвежка Тирил Экхофф. Ранее мы писали, что украинские биатлонисты пробились на пьедестал этапа Кубка IBU.

Экхофф, которая в этом сезоне к сумасшедшей скорости добавила еще и стабильность на огневых рубежах, прошла спринт без единого промаха и у второго места и далеко не тихоходной шведки Ханны Эберг выиграла почти полминуты. Не удивительно, что чемпионка потом заявила: "Это был особенный день и идеальная гонка". После этой победы Тирил возглавила общий зачет Кубка мира, подвинув итальянку Доротею Вирер, которая показала третий результат. А четвертой неожиданно стала 23-летняя белоруска Анна Сола.

Реклама

Читайте также: Лучший биатлонист мира стал отцом: жена-юристка родила норвежцу сына

Лучшей из украинок оказалась Юлия Джима – 29 место с одним промахом. В целом, несмотря на штиль на стрельбище, в нашей сборной точной стрельбой не смогла похвастаться ни одна из наших спортсменок. Но 40 место Пидгрушной выглядит оптимистично в плане скорости – она была быстрее Кайсы Макаряйнен и вообще показала 14 ход гонки.

Кубок мира. Рупольдинг

Спринт. Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0) 18:55,5

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) +29,7

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +36,8

...29. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1.41,3

34. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +1.50,5

40. Елена Пидгрушная (Украина, 1+2) +1.58,6

58. Валя Семеренко (Украина, 3+0) +2.25,2

67. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +2.39,8

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама