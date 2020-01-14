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Лучший биатлонист мира стал отцом: жена-юристка родила норвежцу сына

14 января, 19:34

Йоханнес Бё получил наследника Густава. Теперь можно возвращаться на лыжню

Йоханнес Бё и его жена

Йоханнес Бё и его жена / Фото: Twitter

Лучший, по итогам прошлого сезона, биатлонист мира норвежец Йоханнес Бё и его супруга Хедда стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Густавом. Именно из-за рождения ребенка Йоханнес пропускает январские этапы Кубка мира.

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Кстати, по норвежским законам, отцы имеют право на 14 недель декретного отпуска. Однако, скорее всего, Йоханнес Бё этой опцией не воспользуется, постараясь наверстать упущенное в нынешнем биатлонном сезоне.

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Напомним, 26-летний Йоханнес Бё – олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, а также обладатель Кубка мира 2018/19 в общем зачете.

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С Хедде Дели они поженились в 2018 году. До этого пара встречалась около трех лет. Отметим, что Дели изучает юриспруденцию. Живут они в столице Норвегии Осло, где и прошла их свадьба летом позапрошлого года.

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Напомним, ранее украинская биатлонистка рассказала о загадочной болезни на Кубке мира. Дарья Блашко пропустила соревнования в Оберхофе, но будет готова к выступлению в Рупольдинге.

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биатлон Кубок мира по биатлону Йоханнес Бе

Источник: Сегодня|Спорт

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