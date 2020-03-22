Пидгрушной и Джиме стоит напрячься: в биатлон переходит звезда лыжных гонок из Швеции

У украинских биатлонисток Елены Пидгрушной, Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы и сестер Семеренко появится новая серьезная соперница. Олимпийская чемпионка-2018 по лыжным гонкам 26-летняя шведка Стина Нильссон подтвердила информацию о переходе в биатлон. Отметим, что минувший сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра.

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Стина Нильссон / Фото: Getty Images

"Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти в биатлон после сезона-2021/2022. Но травма заставила меня задуматься, у меня появилось время, чтобы провести пробные тренировки, и я решила, что не хочу больше ждать. Это слишком захватывающе, – рассказала в комментарии Expressen шведка Стина Нильссон. – Я смирилась, что в биатлоне есть главная сложность – винтовка, точнее, изучение всего, что касается оружия, где, как, когда и что завинчивается, но я с нетерпением жду этих задач и уже немного тренирую стрельбу. Думаю, что мы с биатлоном подойдем друг другу. Я смогу быть хорошим спарринг-партнером для биатлонисток, у меня есть чему их научить" В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

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По мнению экспертов зимних видов спорта, у Нильссон есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призером Олимпийских игр.

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