Пидручный стал третьим в стартовой гонке чемпионата Европы по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал третье место в суперспринте на чемпионате Европы в Беларуси. Напомним, что соревнования были в экстренном порядке перенесены в Раубичи из-за отсутствия снега в эстонской Отепяя. Добавим, что пять из шести украинок пробились в финал суперспринта на чемпионате Европы.

Украинец был лидером после второй стрельбы, но затем успел заработать штрафной круг и в итоге отстал от победителя всего на 0,5 секунды. Золотую медаль завоевал белорус Сергей Бочарников, "серебро" досталось чеху Адаму Вацлавику.

Суперспринт, финал. Мужчины

1. Сергей Бочарников (0+2) 14:12,8

2. Адам Вацлавик (0+3) +0,4

3. Дмитрий Пидручный (1+2) +0,5

...

15. Руслан Ткаленко (1+1) +55,1

23. Артем Прима (3+3) +1:16,5

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Еще до гонки Пидручный критиковал условия для в Беларуси: "Сложно потому, что трасса такая тяжелая, и выглядит, будто по ней не бежишь. Лыжи совсем не едут, проваливаешься, идет только силовая работа. трасса сразу разбивается – она уже на пристрелке была в ужасном состоянии. И, думаю, с каждым стартовым номером будет становиться все хуже".

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