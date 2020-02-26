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Пять из шести украинок пробились в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

26 февраля, 15:41

Валя Семеренко отобралась в ТОП-30 со второго места, а вот Блашко подвел ход

Из шести украинских биатлонисток, которые были заявлены в квалификацию суперспринта в первый день чемпионата Европы в Раубичах, пятеро сумели пробиться финал. И это, несмотря на разбитую лыжню, которая буквально таяла под ярким весенним солнцем. Ранее условия на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси описал Дмитрий Пидручный: "Трасса уже на пристрелке была в ужасном состоянии". Финал начнется сегодня в 17:00, его покажет UA:Перший.

Лучшей из украинок в квалификации суперспринта стала Валя Семеренко, которая на двух рубежах использовала один дополнительный патрон и вышла в финал со второго места, уступив только белоруске Динаре Алимбековой. Юлия Журавок обошлась без круга штрафа, и с двумя запасными патронами замкнула двадцатку. А еще три украинки – Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко – финишировали в третьем десятке, но им этого хватило, чтобы пройти в финальные ТОП-30.

Валентина Семеренко

Валентина Семеренко / Фото: AFP

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Дарья Блашко быстро работала на рубеже, став 8-й по скорострельности, но круг штрафа и медленный ход позволили ей стать только 58-й на финише, оставив за бортом финала. В финале будет масс-старт с пятью кругами по 1 км и четырьмя огневыми рубежами. Ранее мы рассказывали, что из себя представляет формат суперспринта на чемпионате Европы по биатлону.

Суперспринт, квалификация. Женщины
1. Динара Алимбекова (Беларусь, 0+1) – 9.42,0
2. Валя Семеренко (0+1) +2,3
3. Элизабет Хогберг (Швеция, 0+0) +12,0
...20. Юлия Журавок (0+2) +41,2
22. Анастасия Меркушина (1+2) +44,7
23. Елена Пидгрушная (2+2) +45,3
29. Вита Семеренко (2+1) +51,1
58. Дарья Блашко (1+1) +1.18,9

Смотрите награждение украинок за третье место в женской эстафетной гонке

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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Валя Семеренко спринт квалификация сборная Украины по биатлону чемпионат Европы по биатлону

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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