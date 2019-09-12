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Поднять Поднебесную: Домрачева и Бьорндален возглавили сборную Китая

12 сентября, 12:56

Знаменитые биатлонисты будут готовить китайцев к домашней Олимпиаде

Домрачева и Бьорндален уже в Китае

Домрачева и Бьорндален уже в Китае / Фото: Instagram

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее муж норвежец Уле-Айнар Бьорндален возглавили сборную Китая. Сегодня они заключили контракт с НОК Китая. Супруги займутся подготовкой национальной команды Поднебесной к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. Домрачева будет тренировать китайских биатлонисток, Бьорндален – биатлонистов.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", – сказал Бьорндален.

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"Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", – подчеркнула Домрачева.

45-летний Бьорндален – 8-кратный олимпийский чемпион, 33-летняя Домрачева побеждала на Олимпийских играх четыре раза.

Летом 2018 года Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Причиной ухода из спорта прославленной спортсменки стали семейные хлопоты – она не смогла найти компромисс между биатлоном и воспитанием ребенка. 

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биатлон Дарья Домрачева Уле-Айнар Бьорндален

Источник: sport24.ru

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