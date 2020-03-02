"Подписи Родченкова на документах по делу российских биатлонисток – подделка": аргументы защиты в суде

Представленные МОК подписи на всех документах Григория Родченкова, которые являются ключевыми доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, являются подделкой. Об этом заявил адвокат спортсменок Алексей Панич во время слушаний в Спортивном арбитражном суде – мол, у него есть заключения британских и российских экспертов.

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В своей речи адвокат указал на то, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсацию в десятикратном размере понесенных издержек. А CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей в деле биатлонисток. Напомним, что россиянки были пожизненно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

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Ольга Зайцева, Фото biathlon.com.ua

Зайцева на Играх в Сочи в составе сборной России вместе с Вилухиной, Екатериной Шумиловой и Романовой завоевала серебро в женской эфстафете, однако призовой результат был аннулирован из-за дисквалификации Вилухиной и Романовой. Позднее МОК также признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Кстати, после того, как серебряной медали Сочи-2014 лишили россиянку Ольгу Вилухину, награда перешла к украинской биатлонистке Вите Семеренко.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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