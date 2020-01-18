"Пошел снег и лыжи уже не работали как надо": оценка выступления Украины в мужской эстафете

Пока нет в нашей команде лучшего стартера, чем Артем Тищенко

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил выступление своих подопечных в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. По итогам гонки, которая проходила под снегопадом, Украина финишировала восьмой, а первая победа в сезоне у Франции.

"Я доволен выступлением ребят. Они выполнили задачу – заработали баллы в зачет Кубка наций. В нынешних условиях восьмое место – это максимальный результат. Артем Тищенко сначала бежал хорошо. Потом пошел снег и лыжи уже не работали как надо. Сервисменам очень сложно было сегодня их подготовить. Результат эстафеты хорош для состояния нашей команды", – отметил Санитра.

Юрай Санитра

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Что касается перестановок в составе, то, по словам словацкого специалиста, они еще возможны перед чемпионатом мира, который пройдет с 13-го по 23 февраля в Италии.

"Нынешний состав имеет больше перспектив показать хороший результат на Кубке мира, но мы еще можем его изменить перед чемпионатом мира, – говорит Санитра. – Будем смотреть на состояние биатлонистов. Уже сейчас могу сказать, что пока нет в команде лучшего стартера, чем Артем Тищенко. Надо его хорошо подготовить физически к важнейшим соревнованиям в сезоне. Антон Дудченко сегодня стартовал второй раз и подтвердил, что ничего не боится и психологически сильный, а это важно для таких соревнований. По Приме и Пидручному вопросов нет. Думаю, их можно ставить на любой этап".

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