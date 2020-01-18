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После провала в эстафете Пидгрушная решила покинуть сборную Украины

18 января, 08:56

Украинка сосредоточиться на подготовке к следующему этапу и чемпионату мира

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная после провальной эстафеты на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге решила покинуть команду, чтобы сосредоточиться на подготовке к следующему этапу, который пройдет в Поклюке. Напомним, Пидгрушная бежала эстафету на заключительном этапе, на тот момент Украина шла в первой тройке, но в итоге финишировала шестой.

"Сегодня чрезвычайно трудно бежалось, даже не могла держаться с лидерами. Сейчас сложно сказать, почему так произошло. Самочувствие было таким же, как и во время спринта в Оберхофе.

Хочу попросить прощения у девчат за то, что не смогла удержать позицию, которую они мне передали. Сегодня я была не я. Решила пропустить завтрашнюю гонку преследования. Надо сделать паузу. Сегодня отправимся в Поклюку, где буду акклиматизироваться и готовиться к шестому этапу Кубка мира. Затем уже поедем с командой в Ливиньо (Италия) на тренировочный сбор перед чемпионатом мира", – цитирует Пидгрушную UA:БІАТЛОН.

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биатлон Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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