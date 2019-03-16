"Рано радовалась": Валя Семеренко прокомментировала эстафету ЧМ-2019

Украинская сборная выиграла бронзовую медаль мирового первенства

Валю встречали на финише подруги по команде. Фото: AFP

"Рано радовалась": Валя Семеренко прокомментировала эстафету ЧМ-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d1b/7d5/5c8d1b7d54729.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d1b/7d5/5c8d1b7d54729.jpg 2019-03-16T17:51:52+02:00 Биатлон Украинская сборная выиграла бронзовую медаль мирового первенства

Украинская биатлонистка Валя Семеренко прокомментировала свое выступление в эстафете 4х6 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Валя бежала на заключительном, четвертом этапе, использовала два дополнительных патрона и на финише слишком рано начала праздновать, что едва не стоило нашей команде награды. Накатывающая Лаура Дальмайер отстала всего на 0,5 секунды.

"Я уже очень давно не бегаю последний этап эстафеты. Даже не знала, как правильно разложиться на последний круг, просто старалась бежать, как могла. Если честно, в конце я излишне рано начала радоваться", – призналась после финиша Семеренко.

Напомним, что сегодня на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете. Помимо Вали Семеренко за Украину бежали Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина."Золото" у Норвегии, "серебро" – у Швеции.

Кроме того, на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

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Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.