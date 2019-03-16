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"Рано радовалась": Валя Семеренко прокомментировала эстафету ЧМ-2019

Сегодня, 17:51

Украинская сборная выиграла бронзовую медаль мирового первенства

Валю встречали на финише подруги по команде
Валю встречали на финише подруги по команде. Фото: AFP
"Рано радовалась": Валя Семеренко прокомментировала эстафету ЧМ-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d1b/7d5/5c8d1b7d54729.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d1b/7d5/5c8d1b7d54729.jpg Биатлон Украинская сборная выиграла бронзовую медаль мирового первенства

Украинская биатлонистка Валя Семеренко прокомментировала свое выступление в эстафете 4х6 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Валя бежала на заключительном, четвертом этапе, использовала два дополнительных патрона и на финише слишком рано начала праздновать, что едва не стоило нашей команде награды. Накатывающая Лаура Дальмайер отстала всего на 0,5 секунды. 

"Я уже очень давно не бегаю последний этап эстафеты. Даже не знала, как правильно разложиться на последний круг, просто старалась бежать, как могла. Если честно, в конце я излишне рано начала радоваться", – призналась после финиша Семеренко.

Напомним, что сегодня на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете. Помимо Вали Семеренко за Украину бежали Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина."Золото" у Норвегии, "серебро" – у Швеции. 

Кроме того, на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

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Тег Эстафета, Валя Семеренко, биатлонистка, чемпионат мира по биатлону

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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