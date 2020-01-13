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"Рано считать цыплят": тренер биатлонной сборной Украины рассказал, почему мы до сих пор без "золота"

13 января, 13:40

Василий Карленко уверяет, что свои лучшие в сезоне выступления наши биатлонисты покажут на ЧМ в феврале

Василий Карленко

Василий Карленко / Фото: biathlon.com.ua

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Один из тренеров сборной Украины по биатлону Василий Карленко рассказал, почему в нынешнем сезоне наши спортсмены не взяли пока что ни одной золотой медали. По словам специалиста, украинская команда приберегает свою лучшую форму на главный старт – чемпионат мира, который пройдет в середине февраля в Антхольц-Антерсельве.

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Василий Карленко. Фото – biathlon.com.ua

"То, что мы сегодня постоянно представляем Украину в масс-старте, наиболее престижной гонке, можно сказать, это уже большое достижение наших тренеров и организаторов биатлона, – уверяет Василий Карленко. – Пидручный, не тренируясь неделю, доказал, что даже в таком состоянии способен на хороший результат. Пидгрушная хорошо выступила. Мы привыкли, что все нужно выигрывать. Но это не Формула-1, а биатлон. Тут столько факторов"

"В одном коридоре так, в другом – иначе. Одна спортсменка заболела, мы потеряли на определенное время Блашко, и она не вышла в эстафете. Мы хотим победы, но главная победа должна быть на главном старте. Как говорится, цыплят считают по осени, а биатлонистов по весне. А наивысший результат – это Олимпийские игры, чемпионат мира, потом Европы и так далее", – говорит тренер биатлонной сборной Украины

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"Наша стратегия такая, что нужно готовиться к чемпионату мира, чтобы выступить там наилучшим образом. Другие этапы – промежуточные", – подытожил специалист

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Источники: UA:Біатлон , ua.tribuna.com

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