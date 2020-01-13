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Биатлонист Пидручный о Кубке мира: "Собой доволен, но хочется установить личный рекорд"

13 января, 06:53

Капитан сборной Украины доволен своим физическим состоянием на данный момент

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Во вчерашних гонках с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе приняли участие трое украинских биатлонистов. Лучший из наших результат показал капитан мужской команды: Дмитрий Пидручный стал 15-м в масс-старте.

Напомним, что тернополянин в Оберхофе бежал только в одной гонке, так как ездил домой к семье. Мы сообщали, что у Пидручного родился сын. Однако это не повлияло на выступление Дмитрия в гонке, о чем он рассказал после финиша:

"Мне не трудно было переключиться после дома на гонки, все-таки не первый год выступаю. Есть опыт, как отключиться от всего. И даже после двухнедельного перерыва нет ощущения, что сезон только начинается. Уже чувствуется, что сезон идет полным ходом, и этот перерыв никак не повлиял на меня.

Своим физическим состоянием доволен и, честно говоря, думал, что будет труднее. Ведь дома нет возможности нормально потренироваться на лыжах: снег был, но немного. Также неделю не стрелял, не держал винтовку в руках. В принципе, стрелял нормально, все, как всегда. Эти четыре промаха – чисто из-за того, что погода была тяжелая. Как видим, все промахивались, кто-то – больше, кто-то – меньше. Пытался стрелять в своем ритме. Больше переживал. Но на сегодняшний день я доволен.

Не скажу, что трасса ужасная. Но есть места, где камни, грязная трасса. Ребята говорили, что в спринте было гораздо хуже. Сейчас немного подморозило и трасса стала более жесткой. В общем, трасса более-менее нормальная. Конечно, далека от идеальной, но соревноваться на ней можно".

Также биатлонист поделился пожеланиями себе на будущее:

"Никаких медальных или конкретных относительно мест планов я не ставлю перед собой никогда. Потому что это – биатлон. Здесь очень много всего зависит от различных факторов. В общем зачете хочется улучшить свое предыдущее достижение".

Читайте, как в женском масс-старте в Оберхофе Елена Пидгрушная показала 18-й результат.

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Источник: biathlon.com.ua

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