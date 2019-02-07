Российская биатлонистка получила разрешение выступать за Украину

Прошлым летом Анастасия Рассказова переехала из России в Украину

Анастасия Рассказова. Фото: Instagram

Российская биатлонистка получила разрешение выступать за Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c0a/c56/5c5c0ac56e84b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c0a/c56/5c5c0ac56e84b.jpg 2019-02-07T12:39:00+02:00 Биатлон Прошлым летом Анастасия Рассказова переехала из России в Украину

Исполком Международного союза биатлонистов официально разрешил российской биатлонистке Анастасии Рассказовой выступать за сборную Украины. Таким образом, Рассказова сможет принять участие в заключительном этапе юниорского Кубка IBU в Торсби (1-2 марта), а также в юниорском чемпионате Европы в Шушене (6-10 марта).

Напомним, что летом прошлого года в Украину переехали три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Екатерина ранее получила украинское спортивное гражданство и в этом году на юниорском чемпионате мира принесла Украине две золотые медали.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.

Кстати, из-за сильных морозов организаторы были вынуждены сократить дистанцию индивидуальных гонок, а также штрафное время.

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Источник: Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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