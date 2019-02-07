Российская биатлонистка получила разрешение выступать за Украину
Прошлым летом Анастасия Рассказова переехала из России в Украину
Исполком Международного союза биатлонистов официально разрешил российской биатлонистке Анастасии Рассказовой выступать за сборную Украины. Таким образом, Рассказова сможет принять участие в заключительном этапе юниорского Кубка IBU в Торсби (1-2 марта), а также в юниорском чемпионате Европы в Шушене (6-10 марта).
Напомним, что летом прошлого года в Украину переехали три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Екатерина ранее получила украинское спортивное гражданство и в этом году на юниорском чемпионате мира принесла Украине две золотые медали.
Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.
Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.
Кстати, из-за сильных морозов организаторы были вынуждены сократить дистанцию индивидуальных гонок, а также штрафное время.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российская биатлонистка получила разрешение выступать за Украину". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"