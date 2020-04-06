С лыжни – в универ: чемпионка мира по биатлону завершила карьеру и пошла учиться

Подходящее время выбрала знаменитая норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдаль для завершения карьеры. В то время, когда весь мировой спорт стоит на паузе из-за пандемии коронавируса, шестикратная чемпионка мира решила сменить профессию. К слову, читайте, как украинские биатлонисты проводят карантин в Карпатах.

Сулемдаль, которой в мае исполнится 31 год, объявила об уходе из спорта в комментарии норвежскому TV2:

"Я очень довольна тем, чего достигла. Самый яркий момент карьеры для меня – "золото" домашнего чемпионата мира-2016 в Осло. Это был идеальный день! Ведь в том сезоне мы ни разу не поднимались на пьедестал перед чемпионатом мира. Сейчас я рада, что приняла решение уйти, хотя это и очень эмоционально. С осени я буду студенткой дневного отделения. С нетерпением жду учебы – это всегда было мечтой".

Сюнневе шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира и один разу бронзовую. Всех этих достижений она добилась в эстафетных гонках. Также норвежка неоднократно становилась призером этапов Кубка мира.

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