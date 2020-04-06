Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

С лыжни – в универ: чемпионка мира по биатлону завершила карьеру и пошла учиться

6 апреля, 11:31

Вадим Авдасев

Сюнневе Сулемдаль в 30 лет решила расстаться со спортом

Подходящее время выбрала знаменитая норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдаль для завершения карьеры. В то время, когда весь мировой спорт стоит на паузе из-за пандемии коронавируса, шестикратная чемпионка мира решила сменить профессию. К слову, читайте, как украинские биатлонисты проводят карантин в Карпатах.

Сулемдаль, которой в мае исполнится 31 год, объявила об уходе из спорта в комментарии норвежскому TV2:

"Я очень довольна тем, чего достигла. Самый яркий момент карьеры для меня – "золото" домашнего чемпионата мира-2016 в Осло. Это был идеальный день! Ведь в том сезоне мы ни разу не поднимались на пьедестал перед чемпионатом мира. Сейчас я рада, что приняла решение уйти, хотя это и очень эмоционально. С осени я буду студенткой дневного отделения. С нетерпением жду учебы – это всегда было мечтой".

Сюнневе шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира и один разу бронзовую. Всех этих достижений она добилась в эстафетных гонках. Также норвежка неоднократно становилась призером этапов Кубка мира.

Читайте о том, что украинские биатлонисты сами будут выбирать себе тренера.

Смотрите, как украинских биатлонистов награждали медалями чемпионата мира-2020 в Италии

Реклама

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Норвегия карьера биатлон завершение Сюнневе Сулемдаль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Карантин не соблюдаю. Может, нам еще дышать запретят?": олимпийская чемпионка спокойно ездит по гостямБиатлон
С вином и желанием забеременеть: сегодня самой красивой биатлонистке мира – 30 лет
С вином и желанием забеременеть: сегодня самой красивой биатлонистке мира – 30 летБиатлон
Звезда мирового биатлона на карантине захотела иметь пятерых детей, а ее муж спрятал весы
Звезда мирового биатлона на карантине захотела иметь пятерых детей, а ее муж спрятал весыБиатлон
"Сидим на карантине, условия шикарные" – лидер сборной Украины отдыхает в КарпатахБиатлон
"Завтра спорта в Украине не останется": главы украинских федераций обратились к Президенту и ВРДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...