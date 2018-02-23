Недоброжелательный к Лукашенко корейский ветер сорвал флаг Беларуси: как прошла женская эстафета

Вчерашняя эстафета биатлонисток вызвала крайне противоречивые отклики – от восторженных до резко негативных. Отчасти это связано с симпатиями к той или иной команде, но аргументы тоже присутствуют.

Те, кто поворачивает палец вниз, называют происшедшее бессмысленной лотереей – мол, при нормальной погоде результаты были бы совсем другими. Не поспоришь – вероятно, были бы.

Те, кто восхищается, указывает на бойцовские качества победительниц, которые справились с погодой лучше, чем признанные фавориты. И это – тоже факт, достаточно очевидный.

Так кто же ближе к истине? Вернее, так: чьи аргументы весомее?

Дело в том, что подавляющее большинство соревнований проводится при т.н. "нормальных" условиях – чаще всего они такие изначально, но если все так уж плохо, можно перенести этап в другое место или на другое время (на Олимпиаде второе сложно, а первое вообще невозможно). В результате естественный отбор предпочитает тех, кто именно с этими условиями справляется лучше других – сносно стреляет, а в беге решает исход борьбы.

Однако биатлон, как и любой спорт – в некотором роде имитация реальных действий "в жизни". Боец или охотник должен стрелять хорошо не только при хорошей погоде и прекрасной видимости, а ВСЕГДА. И поэтому в том, что девушки попали в сложные условия, большой беды не вижу: кто оказался более хладнокровен и лучше разыграл свои козыри, тот и победил. Например, девушки из Беларуси, которые традиционно хорошо стреляют (как выяснилось – и при плохой погоде тоже), обычно не извлекают из этого больших дивидендов: 7-10 секунд, затрачиваемых на доппатрон, и даже 20-30, затрачиваемых на три, отбиваются на лыжне. А штрафной круг? А ТРИ штрафных круга? Тут уже картина несколько иная...

Вот так и получилось, что беларуски, которые (кроме Домрачевой и в какой-то мере Скардино) традиционно остаются в тени более шустрых соперниц, на этот раз за счет блестящей стрельбы продержались в группе лидеров три этапа, а потом уже Дарья свой шанс не упустила (хотя все решалось – снова, снова! – в последнем доппатроне на последнем рубеже: промахнись Дарья – боролась бы за "бронзу").

Похвалы заслуживают и шведки, особенно олимпийcкая чемпионка Эберг: она оказалась одной из двух участниц гонки (а всего их было 72!), которые сумели закрыть 10 мишеней 10 выстрелами, причем сделала это на решающем,четвертом этапе и вывела свою команду с восьмого (!!) места, на котором приняла эстафету, на второе. Норвежки сражались совершенно героически: несмотря на три штрафных круга, они к началу четвертого этапа проигрывали лидерам только минуту (как и шведки) – а, значит, сохраняли шансы на медали. Увы, Олсбю, которая бежала еще лучше, чем Эберг, чисто отстреляла только на первом рубеже, а на втором сделала три промаха, оставившие ее и подруг не только без "серебра", но и вообще без медалей. Тройку замкнули француженки, которые все делали неплохо – и без кругов обошлись, и бежали довольно быстро – но 14 доппатронов оказались непосильным грузом.

Если же говорить о тех, кого постигла полная катастрофа, то это, конечно, Германия. Три штрафных круга, которые дружно заработали три первых участницы эстафеты – казалось бы, не приговор (судя по норвежкам), но и бежали они не ахти. В итоге Дальмайер, которая в безнадежной ситуации тоже не слишком старалась, вывела их только на восьмое место. Героини смешанной эстафеты, итальянки, также не скрывали высоких амбиций, и Витоцци, которая, как и два дня назад, закончила первый этап лидером, как и Вирер с Гонтье, которые, даже настреляв три штрафных круга, умудрились перед последним кругом сохранить третье место в 12 секундах за лидером (!!!, сравним с норвежками!), совершили нечто, близкое к подвигу. Но... Федерика Санфилиппо не смогла соответствовать. Еще один штрафной круг (и это при улучшившейся погоде!) обрушил команду на девятое место.

Об украинках, увы, сказать нечего. Подготовка оставляла желать лучшего, а нездоровый климат в команде и непонимание спортсменками действий тренеров, о котором Валя Семеренко откровенно написала в соцсетях (как бы ни относиться к этому "выносу сора из избы"), привел к удручающему результату: олимпийские чемпионки предыдущих Игр заняли... 11-е место. Претензий нет только к Юлии Джиме, которая на своем, третьем этапе не просто показала лучший результат, но и выиграла у всех лидеров около минуты! Результат феноменальный – окажись в команде еще хоть одна такая, и... Не нашлось.

А Домрачева на финишной прямой даже успела схватить флаг Беларуси. Правда, недоброжелательный к Лукашенко корейский ветер тут же сорвал его с древка, с которым Дарья и финишировала, триумфально вернувшись на самую вершину после болезни и рождения ребенка. Оскорбленный недоверием соотечественников супруг – Уле-Айнар Бьерндален – на этот раз выполнял непривычную роль, аплодируя любимой с трибун.

Думаю, они сочтутся славой.

Юрий Бузько

Другие истории автора про Олимпиаду-2018: