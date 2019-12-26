Сестры Семеренко и Джима пропустят январские этапы Кубка мира по биатлону

Вита и Валя не выступят в Поклюке, этап без Джимы еще не определен

Валентина Семеренко / Фото: AFP

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Женская сборная Украины не в полном составе будет принимать участие в январских этапах Кубка мира по биатлону. Лидеры команды сестры Вита и Валя Семеренко, а также Юлия Джима пропустят некоторые старты. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

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"Я знаю, что какой-то этап будет пропускать Юля Джима, но пока не знаю – какой. Вита и Валя пропустят Поклюку. Возможно, что-то пропустит и Лена Пидгрушная. Сейчас пока все девчонки остались в горах, готовятся к январской части сезона", – рассказал глава ФБУ.

Этап Кубка мира в Поклюке пройдет с 23 по 26 января. Перед этим биатлонисты будут соревноваться в Оберхофе (9-12 января), и Рупольдинге (15-19 января).

Ранее Владимир Брынзак оценил выступлении на старте сезона Елены Пидгрушной и заявил, что "Пидгрушная способна бороться за медали чемпионата мира". После проблем со здоровьем нашей биатлонистке нужно было плавно войти в сезон.

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