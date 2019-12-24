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"Пидгрушная способна бороться за медали чемпионата мира": какие перспективы капитана Украины

24 декабря, 21:29

После проблем со здоровьем нашей биатлонистке нужно было плавно войти в сезон

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступлении на старте сезона Елены Пидгрушной, которая занимает 17 место в общем зачете Кубка мира. Хотя первый этап в Эстерсунде она пропускала, выступая на Кубке IBU. Ранее мы писали, что Пидгрушная обогнала "Ракету" в своей первой гонке после проблем с сердцем.

"Она перед самой вкаткой заболела, уехала со сбора, потом еще раз возникли проблемы со здоровьем… Потому ей дали возможность более спокойно войти в сезон на Кубке IBU, без лишнего давления и отрицательных эмоций. Мы знали, что летом она поработала хорошо, и ей надо было плавно войти в сезон. И для меня ничего неожиданного в ее результатах нет", – говорит Брынзак.

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Рассказал глава ФБУ, способна ли Елена к чемпионату мира выйти на уровень медальных претензий в личных гонках.

"Если обойдется без болезней, как это часто бывает в январе, тогда, думаю, сможет. Если все пройдет по планам – в подготовке, выступлениях – тогда она будет готова бороться за любые места. Будем надеяться на лучшее", – резюмировал Брынзак.

В воскресенье Пидгрушная показала 19-й результат в гонке с массовым стартом в Анси.

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Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Владимир Брынзак биатлонистка сборная Украины по биатлону

Источник: biathlon.com.ua

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