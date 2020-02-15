Скандал на чемпионате мира: "Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Россия не должна тут быть"

Олимпийский чемпион из Швеции считает, что "ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать"

Кантен Фийон Майе, Александр Логинов и Мартен Фуркад / Фото: Reuters

Только россиянин Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринте, как стало ясно, что его победа может послужить началом нового скандала. Ведь с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го он отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу соперники встретили Логинова очень холодно. Кто-то даже отказывался жать россиянину руку на церемонии награждения.

Себастиан Самуэльссон / Фото: Reuters

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И едва завершился спринт на чемпионате мира в Антхольце, как олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастянн Самуэльссон жестко прокомментировал победу Александра Логинова.

"Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали", — дает слова Самуэльссона Чемпионат.

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