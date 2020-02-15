Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Украинец с падением занял десятое место в мужском спринте, а выиграл "горевший" на допинге россиянин

15 февраля, 17:03

Дмитрий Пидручный закрыл ТОП-10

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

В субботу, 15 февраля, состоялась мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Украину представляли пять спортсменов: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Мы проводили онлайн мужской эстафеты на ЧМ-2020.

Россиянин Александр Логинов пришел первым, французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад на 2-м и 3-м месте. Лучший из украинцев Пидручный – закрыл ТОП-10. После второго огневого рубежа Дмитрий упал на стрельбище.

Читайте также: У России отобрали очередное "золото" Сочи-2014 и лишили первого места в медальном зачете

Реклама

Результаты мужского спринта:

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер
  • 1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1
  • 2. Кантен Фийон Майе (Франция) – +06,5
  • 3. Мартен Фуркад (Франция) – +19,5
  • 4. Тарьей Бе (Норвегия) – +22,5
  • 5. Йоханнес Бе (Норвегия) – +23,9
  • 6. Эмильен Жаклин (Франция) – +29,8
  • 7. Арнд Пайффер (Германия) – +39,7
  • 8. Филип Хорн (Германия) – +44,4
  • 9. Феликс Ляйтнер (Австрия) – +52,1
  • 10. Дмитрий Пидручный (Украина) – +56,41

Ранее в СМИ сообщили, что Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА. Арабский канал сообщает, что наказанные за допинг "трехцветные" не поедут в Катар.

Читайте расписание и результаты чемпионата мира по биатлону.

Смотрите сюжет о поиске отца биатлонистов в Канаде

В Канаде пропал отец французских биатлонистов Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареиБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Страсти по-итальянски: есть ли конфликт между примами Италии Витоцци и Вирер перед чемпионатом мира
Страсти по-итальянски: есть ли конфликт между примами Италии Витоцци и Вирер перед чемпионатом мираБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...