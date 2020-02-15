Украинец с падением занял десятое место в мужском спринте, а выиграл "горевший" на допинге россиянин

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

В субботу, 15 февраля, состоялась мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Украину представляли пять спортсменов: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Мы проводили онлайн мужской эстафеты на ЧМ-2020.

Россиянин Александр Логинов пришел первым, французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад на 2-м и 3-м месте. Лучший из украинцев Пидручный – закрыл ТОП-10. После второго огневого рубежа Дмитрий упал на стрельбище.

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Результаты мужского спринта:

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1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1

2. Кантен Фийон Майе (Франция) – +06,5

3. Мартен Фуркад (Франция) – +19,5

4. Тарьей Бе (Норвегия) – +22,5

5. Йоханнес Бе (Норвегия) – +23,9

6. Эмильен Жаклин (Франция) – +29,8

7. Арнд Пайффер (Германия) – +39,7

8. Филип Хорн (Германия) – +44,4

9. Феликс Ляйтнер (Австрия) – +52,1

10. Дмитрий Пидручный (Украина) – +56,41

Ранее в СМИ сообщили, что Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА. Арабский канал сообщает, что наказанные за допинг "трехцветные" не поедут в Катар.

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