Украинец с падением занял десятое место в мужском спринте, а выиграл "горевший" на допинге россиянин

В субботу, 15 февраля, состоялась мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Украину представляли пять спортсменов: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Мы проводили онлайн мужской эстафеты на ЧМ-2020.
Россиянин Александр Логинов пришел первым, французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад на 2-м и 3-м месте. Лучший из украинцев Пидручный – закрыл ТОП-10. После второго огневого рубежа Дмитрий упал на стрельбище.
Читайте также: У России отобрали очередное "золото" Сочи-2014 и лишили первого места в медальном зачете
Результаты мужского спринта:
- 1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1
- 2. Кантен Фийон Майе (Франция) – +06,5
- 3. Мартен Фуркад (Франция) – +19,5
- 4. Тарьей Бе (Норвегия) – +22,5
- 5. Йоханнес Бе (Норвегия) – +23,9
- 6. Эмильен Жаклин (Франция) – +29,8
- 7. Арнд Пайффер (Германия) – +39,7
- 8. Филип Хорн (Германия) – +44,4
- 9. Феликс Ляйтнер (Австрия) – +52,1
- 10. Дмитрий Пидручный (Украина) – +56,41
Ранее в СМИ сообщили, что Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА. Арабский канал сообщает, что наказанные за допинг "трехцветные" не поедут в Катар.
Читайте расписание и результаты чемпионата мира по биатлону.
Смотрите сюжет о поиске отца биатлонистов в Канаде
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк