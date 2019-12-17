Снег будет! Как французы боролись с природой, чтобы принять Кубок мира по биатлону и где же Семенов

Украинцы сначала побегают по искусственному покрытию, а потом - на новый год в Австрию

Снег в Анси/Фото @Biathlon Ancy

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Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует уже в четверг, 19 декабря, мужским спринтом. Однако еще неделю назад, не было уверенности, что соревнования пройдут именно в французских Альпах, где катастрофически не хватало снега. Было даже предложение провести два этапа подряд в австрийском Хохфильцене, но французы заверили: "Снег будет!" И не соврали. Ранее мы сообщали, что украинские биатлонисты с непонятным штрафом провалили эстафету в Хохфильцене.

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О ситуации в Анси и дальнейших планах рассказал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

"В Анси много искусственного снега, его хватит для всех стартов этапа, – заверил Санитра. – Спортсмены после перелета физически чувствуют себя хорошо. Поехать к родным биатлонисты смогут после этого этапа Кубка мира. Правда, Пидручный и Меркушина еще примут участие в Рождественской гонке в Германии. Там будут и наши юниоры Цымбал и Бех. А уже 28 декабря команда отправится в Хохфильцен, где будет готовиться к новым стартам. Там и встретим Новый Год".

Также Санитра рассказал о перспективах участия в Кубке мира одного из самых титулованных украинских биатлонистов Сергея Семенова. Ранее мы сообщали, что призер чемпионатов мира по биатлону не попал в заявку сборной Украины.

"Болельщики ждут, что на этап в Анси поедет Сергей Семенов, но как я говорил ранее, мы имели долгий разговор. Сергей хочет как можно больше стартов, чтобы подтвердить свою форму. Попробую его задействовать в январе на Кубке мира, – отметил тренер. – Еще есть сложности через организацию, необходимые разрешения на оружие. Поэтому на следующем этапе стартовать этим же составом. Могу сказать стопроцентно, что на январь изменю одного или двух спортсменов".

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