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Снег будет! Как французы боролись с природой, чтобы принять Кубок мира по биатлону и где же Семенов

17 декабря, 22:12

Украинцы сначала побегают по искусственному покрытию, а потом - на новый год в Австрию

Снег в Анси/Фото @Biathlon Ancy

Снег в Анси/Фото @Biathlon Ancy

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Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует уже в четверг, 19 декабря, мужским спринтом. Однако еще неделю назад, не было уверенности, что соревнования пройдут именно в французских Альпах, где катастрофически не хватало снега. Было даже предложение провести два этапа подряд в австрийском Хохфильцене, но французы заверили: "Снег будет!" И не соврали. Ранее мы сообщали, что украинские биатлонисты с непонятным штрафом провалили эстафету в Хохфильцене.

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О ситуации в Анси и дальнейших планах рассказал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

"В Анси много искусственного снега, его хватит для всех стартов этапа, – заверил Санитра. – Спортсмены после перелета физически чувствуют себя хорошо. Поехать к родным биатлонисты смогут после этого этапа Кубка мира. Правда, Пидручный и Меркушина еще примут участие в Рождественской гонке в Германии. Там будут и наши юниоры Цымбал и Бех.

А уже 28 декабря команда отправится в Хохфильцен, где будет готовиться к новым стартам. Там и встретим Новый Год".

Также Санитра рассказал о перспективах участия в Кубке мира одного из самых титулованных украинских биатлонистов Сергея Семенова. Ранее мы сообщали, что призер чемпионатов мира по биатлону не попал в заявку сборной Украины.

"Болельщики ждут, что на этап в Анси поедет Сергей Семенов, но как я говорил ранее, мы имели долгий разговор. Сергей хочет как можно больше стартов, чтобы подтвердить свою форму. Попробую его задействовать в январе на Кубке мира, – отметил тренер. – Еще есть сложности через организацию, необходимые разрешения на оружие. Поэтому на следующем этапе стартовать этим же составом. Могу сказать стопроцентно, что на январь изменю одного или двух спортсменов".

Смотрите также, как мужская сборная Украины финишировала шестой в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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снег Кубок мира по биатлону Сергей Семенов сборная Украины по биатлону Юрай Санитра

Источник: UA:Біатлон

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