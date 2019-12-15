Украинские биатлонисты с непонятным штрафом провалили эстафету в Хохфильцене

"Штрафник" Руслан Ткаленко / Фото: Getty Images

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В австрийском Хохфильцене в заключительный день второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. На финише победу у Германии вырвала Норвегия. Что касается Украины, то наша команда финишировала за пределами ТОП-10 – на 11-м месте. Ранее в воскресенье женский пасьют выиграла норвежка Экхофф,а лучшей из украинок стала Валя Семеренко, занявшая 14-ю строчку.

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Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (1+7) 1:14:44,2

2. Германия (0+6) +2,0

3. Франция (1+8) +51,9

4. Канада (0+6) +1:28,7

5. Чехия (0+9) +1:52,2

6. Россия (1+8) +2:01,7

...11. Украина (1+14) +3:31,5

В скобках указаны штрафные круги и дополнительные патроны

Отметим, что за мужскую сборную Украины в эстафете бежали Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. Тищенко, использовав 2 дополнительных патрона, передал эстафету 11-м с отставанием 42,9 секунды. Прима использовал 4 дополнительных патрона, финишировав 10-м с отставанием 1.13,4. А вот Ткаленко провалил этап – ушел на круг штрафа и использовал 5 дополнительных патронов, передав эстафету аж 16-м с отставанием 3.13,8. Все, что смог лидер нашей команды Пидручный, так это, несмотря на 3 доппатрона, поднять "сине-желтых" на 11-ю строчку в итоговом протоколе.

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"Даже не знаю, что сказать. Раньше на лежке никогда не было проблем. Посмотрел на флажки, сделал поправку – не понимаю, почему промазал", – рассказал о своем "штрафе" Руслан Ткаленко.

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