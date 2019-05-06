Стал известен календарь Кубка мира по биатлону следующего сезона

Стартуют соревнования в Швеции 30 ноября, а закончатся в Норвегии 22 марта

Старт в Эстерсунде. Фото: AFP

Международный союз биатлонистов представил календарь Кубка мира сезона-2019/20. Первый этап стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября 2019 года. Завершится розыгрыш Кубка мира этапом в Холменколлене (Норвегия) 22 марта 2020 года.

Биатлон. Календарь Кубка мира сезона-2018/19



Первый этап. Эстерсунд (Швеция)

30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета.

1 декабря – спринт (мужчины) и спринт (женщины).

4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины).

5 декабря – индивидуальная гонка (женщины).

7 декабря – эстафета (мужчины).

8 декабря – эстафета (женщины).

Второй этап. Хохфильцен, Австрия

13 декабря – спринт (женщины) и спринт (мужчины).

14 декабря – эстафета (женщины) и гонка преследования (мужчины).

15 декабря – гонка преследования (женщины) и эстафета (мужчины).

Третий этап. Анси, Франция

19 декабря – спринт (мужчины).

20 декабря – спринт (женщины).

21 декабря – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

22 декабря – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

Четвертый этап. Оберхоф, Германия

9 января – спринт (женщины).

10 января – спринт (мужчины).

11 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

12 января – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

Пятый этап. Рупольдинг, Германия

15 января – спринт (женщины).

16 января – спринт (мужчины).

17 января – эстафета (женщины).

18 января – эстафета (мужчины).

19 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

Шестой этап. Поклюка, Словения

23 января – индивидуальная гонка (мужчины).

24 января – индивидуальная гонка (женщины).

25 января – сингл-микст и смешанная эстафета

26 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

5 марта – спринт (женщины).

6 марта – спринт (мужчины).

7 марта – эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

8 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

12 марта – спринт (мужчины).

13 марта – спринт (женщины).

14 марта – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

15 марта – сингл-микст и смешанная эстафета.

Девятый этап. Холменколлен, Норвегия

20 марта – спринт (женщины) и спринт (мужчины).

21 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

22 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

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