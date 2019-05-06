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Стал известен календарь Кубка мира по биатлону следующего сезона

6 мая, 13:02

Стартуют соревнования в Швеции 30 ноября, а закончатся в Норвегии 22 марта

Старт в Эстерсунде
Старт в Эстерсунде. Фото: AFP

Международный союз биатлонистов представил календарь Кубка мира сезона-2019/20. Первый этап стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября 2019 года. Завершится розыгрыш Кубка мира этапом в Холменколлене (Норвегия) 22 марта 2020 года. 

Биатлон. Календарь Кубка мира сезона-2018/19 

Первый этап. Эстерсунд (Швеция) 
30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета. 
1 декабря – спринт (мужчины) и спринт (женщины). 
4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины). 
5 декабря – индивидуальная гонка (женщины). 
7 декабря – эстафета (мужчины). 
8 декабря – эстафета (женщины). 

Второй этап. Хохфильцен, Австрия 
13 декабря – спринт (женщины) и спринт (мужчины). 
14 декабря – эстафета (женщины) и гонка преследования (мужчины). 
15 декабря – гонка преследования (женщины) и эстафета (мужчины). 

Третий этап. Анси, Франция
19 декабря – спринт (мужчины). 
20 декабря – спринт (женщины). 
21 декабря – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины). 
22 декабря – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины). 

Четвертый этап. Оберхоф, Германия 
9 января – спринт (женщины). 
10 января – спринт (мужчины). 
11 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины). 
12 января – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины). 

Пятый этап. Рупольдинг, Германия 
15 января – спринт (женщины). 
16 января – спринт (мужчины). 
17 января – эстафета (женщины). 
18 января – эстафета (мужчины). 
19 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины). 

Шестой этап. Поклюка, Словения
23 января – индивидуальная гонка (мужчины). 
24 января – индивидуальная гонка (женщины). 
25 января – сингл-микст и смешанная эстафета 
26 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины). 

Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
5 марта – спринт (женщины). 
6 марта – спринт (мужчины). 
7 марта – эстафета (женщины) и эстафета (мужчины). 
8 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины). 

Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
12 марта – спринт (мужчины). 
13 марта – спринт (женщины). 
14 марта – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины). 
15 марта – сингл-микст и смешанная эстафета. 

Девятый этап. Холменколлен, Норвегия 
20 марта – спринт (женщины) и спринт (мужчины). 
21 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины). 
22 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины). 

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Антхольце (Италия) 13-23 февраля 2020 года.

Ранее мы писали, что Елена Пидгрушная продолжит спортивную карьеру, несмотря на недавние проблемы с сердцем.

Кстати, на чемпионате мира 2019 года в мужских соревнованиях первую золотую медаль в истории Украины завоевал Дмитрий Пидручный. Наш биатлонист выиграл гонку преследования.


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Тег биатлон, Кубок мира по биатлону

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Championat.ru

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