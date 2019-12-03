Стало известно, почему пропускает гонки Кубка мира лидер сборной Украины по биатлону

Юлия Джима столкнулась на тренировке с соперницей и после этого чувствует боль

Юлия Джима / Фото: Виталий Лазебник

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Олимпийская чемпионка по биатлону Юлия Джима пока что не выходит на старт гонок первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Как оказалось, причина в том, что у нее есть небольшая травма. К слову, недавно мы писали, что в спринте Вита Семеренко показала 10-й результат.

О ситуации с Джимой рассказал тренер женской сборной Украины Владимир Махлаев:

"Пока непонятно, как там травма Юлии. Будут улучшения, будет все нормально – значит побежит, однозначно. Если будут какие-то позывы, значит, еще нет. На тренировке она лоб в лоб столкнулась не знаю точно с представителем какой команды. Одна ехала противоходом, а вторая – на спуск, как положено. Ну и после столкновения – травма, сейчас болезненные ощущения. Думаю, грамотное решение Уроша было совместное с нами пока ее придержать".

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Специалист напомнил, что основная задача сборной – подойти в хорошей форме к чемпионату мира:

"Хотели изначально, чтобы сюда приехала Пидгрушна, но пока ей будет лучше в Риднау на Кубке IBU. Там высота, это для нее будет вполне нормально. Не до конца сложилась гонка у Нади Белкиной, Дарьи Блашко, Насти Меркушиной – по функциональному состоянию. Думаем, что причина в том, что мы почти месяц проводили сбор в Шушене, а там высота небольшая – 850 метров. Вероятно, это сыграло свою роль. Все мы заинтересованы в результате. Поэтому будем делать все для того, чтобы он был и не просто ежесекундный, а с учетом того, что наша основная задача – чемпионат мира".

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