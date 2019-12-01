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Украинские биатлонисты неудачно провели спринт на Кубке мира в Швеции, а победил Йоханнес Бе

1 декабря, 14:51

Дмитрию Пидручному проявить свои лучшие кондиции мешает боль в спине

Артем Прима оказался лучшим из украинцев в спринте

Артем Прима оказался лучшим из украинцев в спринте

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Несколько минут назад в шведском Эстерсунде завершилась спринтерская гонка Кубка мира по биатлону у мужчин. Участие в ней приняли пятеро украинцев, однако в итоговом протоколе они расположились далеко от призовых мест. Напомним, вчера наши соотечественники едва не запрыгнули на пьедестал в одиночной эстафете.

В хороших погодных условиях победу отпраздновал норвежец Йоханнес Бе, который совершил один промах – на стрельбе лежа, но очень быстро пробежал 10 км. "Серебро" добыл его брат – Тарьей, отставший на 19 секунд и также один раз пустивший пулю мимо. На третьем месте – россиянин Матвей Елисеев, отправивший в цель все 10 пуль, но ходом проигравший норвежским братьям Бе. Причем от второй позиции его отделило 0,9 секунды. Звездный француз Мартен Фуркад стал пятым, дважды "смазав" на стрельбе стоя и отставший от Елисеева на 10 секунд.

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Из наших сборников выше других поднялся Артем Прима – два промаха на "стойке" и 35-е место. Руслан Ткаленко – 46-й (2), Антон Дудченко – 51-й (2), Тарас Лесюк – 53-й (1), Дмитрий Пидручный – 64-й (4). После финиша чемпион мира-2019 Пидручный рассказал, почему так неудачно выступил:

"Я не в наилучших кондициях, есть проблемы со здоровьем. На втором круге начала сильно болеть спина. Хотя, думаю, можно было стрелять и лучше. Постараюсь улучшить самочувствие, будем работать с массажистом и исправляться к следующем гонкам".

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