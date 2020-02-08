Страсти по-итальянски: есть ли конфликт между примами Италии Витоцци и Вирер перед чемпионатом мира

Лиза обвинила Доро в симуляции болезни на мире 2019 года в Эстерсунде, из-за чего потеряла победу в Кубке мира

Лиза Витоцци/Фото Sportschau

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13 февраля в Антхольц-Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону, а пресса раздувает скандал между лидерами сборной Италии Лизой Витоцци и Доротеей Вирер, которые разыграли между собой победу в Кубке мира в прошлом сезоне. Она в итоге досталась Доро, а Лиза обвинила подругу в не совсем честной игре после того, как Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем.

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"Вирер просто отказалась от эстафеты, чтобы сконцентрироваться на масс-старте. Она просто решила выкроить себе день отдыха. Это было сделано с согласия тренеров. Я была категорически против такого расклада. Эта ситуация подкосила меня, выбила из колеи до конца сезона. И поэтому я проиграла Кубок мира", – сказала недавно в интервью Витоцци.

Доротея Вирер / Фото: AFP

Технический директор сборной Италии по биатлону Фабрицио Куртаз прокомментировал высказывание Лизы насчет пропуска Доротеей эстафеты на ЧМ-2019 года в Швеции:

"Честно говоря, не увидел обвинений против Доротеи в интервью. Лиза рассказала, через что прошла в конце прошлого сезона. Она никого не обвиняла — ни Доротею, ни кого-либо еще, а только сказала, что пережила лично и как сильно эта ситуация повлияла на нее. Сейчас Виттоцци вышла из этого состояния и сделала выводы. Лиза не ожидала такого сильного негативного эффекта. А Доротея — такой дискуссии в столь деликатный момент. Она ничего не знала о том, что думает Виттоцци".

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Доротея Вирер / Фото: Instagram

"Мы же думаем о здоровье спортсменов. У нас есть врач, который оценивает состояние здоровья в день гонки. Мы не выпускаем на старт спортсменов, которые не могут соревноваться. Так было и с Доротеей в тот день. Врач принял решение о недопуске. Вероятно, Лиза хотела, чтобы Доротея бежала. Вместе у них было больше шансов в эстафете. Но Лиза – спортсменка, а не врач. Она не могла оценить состояние здоровья напарницы. Вирер выиграла масс-старт на следующий день, показав фантастическую стрельбу, но в то же время только 70% своих физических возможностей. Именно поэтому Доротея сожалеет, что ей пришлось услышать", — приводит слова Куртаза Fondo Italia.

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