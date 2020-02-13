Такая зима – чемпионат Европы по биатлону в Эстонии не состоится

В Отепя практически нет снега

Изменение климата продолжает влиять в том числе и на проведение спортивных мероприятий. Непривычно теплая погода приводит к переносу турниров по зимним видам спорта. Дошло дело и до биатлона. Сегодня стало известно, чемпионата Европы по биатлону в Отепя не состоится. Причина все та же: отсутствие снежного покрова в Эстонии. К слову, наш сайт ведет онлайн-трансляцию смешанной эстафеты чемпионата мира в Антхольце.

Турнир на эстонском зимнем курорте должен был стартовать вскоре после мирового форума в Италии – 26 февраля. Однако организаторы поняли, что не смогут обеспечить снегом хотя бы трассу и попросили забрать у них чемпионат Европы. Ранее на этапах Кубка мира в немецких Рупольдинге и Оберхофе снежное покрытие пополняли за счет предварительных запасов, но в Отепя такой возможности нет.

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Международный союз биатлонистов в экстренном порядке ищет возможность переноса ЧЕ в другую страну. Пока что в качестве главного кандидата рассматриваются белорусские Раубичи.

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