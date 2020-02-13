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Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция

13 февраля, 12:25

Первая гонка в итальянском Антхольце-Антерсельве начнется в 15:45

Биатлонисты начинают путь на ЧМ-2020

Биатлонисты начинают путь на ЧМ-2020 / Фото: Reuters

В четверг, 13 февраля, в Италии пройдет первая гонка чемпионата мира по биатлону. Соревнования проходят на севере страны в знаменитом Антхольце-Антерсельве, который принимает форум уже шестой раз. Читайте все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав сборной Украины. Сегодня проведут одну гонку: смешанную эстафету, в которой от каждой страны примут участие по двое мужчин и женщин. Стартует она в 15:45 по киевскому времени.

Смешанная эстафета ЧМ-2020: онлайн

На первую эстафету заявились 27 команд, в том числе и украинская. Вчера мы сообщали, что Украина назвала состав на смешанную эстафету чемпионата мира. От нашей сборной на дистанцию выйдут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Букмекерские конторы явным фаворитом первого старта считают норвежскую четверку. Ведь скандинавы выставляют сильнейший состав: лидера Кубка мира Тирил Экхофф (на фото), Марту Олсбю-Ройселанн и братьев Йоханнеса и Тарье Бе.

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Коэффициент на победу Норвегии – 1.50. Шансы других сборных на успех оценивают значительно ниже: Франции – 4.00, Германии – 7.00, Италии – 9.00. Украинский квартет в этом списке – на седьмой позиции (25.00).

Читайте интервью Дмитрия Пидручного: "Медальных планов на чемпионат мира не строим"

Где смотреть. На украинском телевидении чемпионат мира по биатлону будет показывать UA: Перший. Прямая трансляция на канале начнется в 15:40.

Помогите выбрать самую красивую участницу чемпионата мира по биатлону.

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