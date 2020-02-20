Тернополь против всех: состав украинской команды на одиночную эстафету чемпионата мира

В четверг в Италии пройдет единственная гонка с участием 30 (!) команд

Сегодня – восьмой день чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве. В программе четверга значится так называемая одиночная смешанная эстафета, когда каждую державу представляют по одному спортсмену каждого пола. Вчера, напомним, француз Мартер Фуркад выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира.

Стартует микст в 16:15 по киевскому времени. На этот раз на дистанцию выйдут сразу 30 дуэтов! За Украину выступят представители одного города: 25-летняя Анастасия Меркушина и 28-летний Дмитрий Пидручный. В соцсетях уже шутя пишут в модном в последнее время стиле: Тернополь против всего мира. Как мы сообщали, во вторник Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку чемпионата мира, а лучшая из украинок, Анастасия Меркушина, показала 11-й результат.

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook Реклама

Настя и Дима уже имеют положительный опыт совместного выступления. Смотрите, как Меркушина и Пидручный готовились представлять Украину на Рождественской гонке в Гельзенкирхене. Тогда украинцы заняли второе место.

В четверг в Антхольце наши получили пятый номер: на бибе Меркушиной будет написано 5-1, Пидручного – 5-2.

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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