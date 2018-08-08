Трансфер трех российских биатлонисток в Украину расследует Международный союз

Федерация биатлона Украины обратилась в Международный союз биатлонистов (IBU) c запросом о смене спортивного гражданства для трех россиянок – Анастасии Рассказовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко. "В настоящее время IBU занимается тщательной проверкой обстоятельств этого трансфера", – подтвердили в пресс-службе IBU.

Отметим, что в сборной Украины уже есть ряд российских биатлонисток: Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Мария Панфилова, Надежда Белкина. В мужской команде выступали Владимир Семаков и Александр Жирный, которые также сменили гражданство с российского на украинское.

Напомним, что появление новобранцев в списке украинских биатлонистов прокомментировал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. "Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит".

Ранее мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону. Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".