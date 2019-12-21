Трое украинских биатлонистов выступят в элитном масс-старте на Кубке мира в Анси

Дарья Блашко впервые выступит в масс-старте / Фото: Instagram

В воскресенье третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси закроется двумя гонками с массовым стартом. В них допускают всего по 30 лучших спортсменов текущего сезона у мужчин и женщин. Право выступить в них от Украины получили трое биатлонистов. К слову, сегодня в гонке преследования у женщин Елена Пидгрушная стала 12-й.

В масс-старт отбирают 25 лучших в мировом рейтинге, к которым добавляют пятерку лучших на данном этапе. Интересно, что наши лидеры, Пидгрушная и Дмитрий Пидручный занимают одинаковые позиции, пребывая на 16-й строчке табеля о рангах. Чем, собственно, и обеспечили себе участие в завтрашних гонках во Франции. К слову, Дима сегодня попал в топ-20, но остался недовольным своей стрельбой.

Еще одной нашей представительницей в элите будет Дарья Дашко. Экс-белоруска в субботу показала свой наилучший результат в Кубке мира, заняв 14-е место и не сделав ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Она пробилась в масс-старт по дополнительной квоте.

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Мужская гонка в Анси начнется в 13:10 по киевскому времени, женская – в 15:15.

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