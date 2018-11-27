Украина назвала состав на эстафеты Кубка мира по биатлону

В ближайшее воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке двумя смешанными эстафетами начнется официальный международный сезон в Кубке мира по биатлону.

Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, тренеры женской и мужской команд определились с составами, которые представят Украину в этих гонках.

Одиночный микст: Анастасия Меркушина, Артем Тищенко.

Смешанная эстафета: Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Артем Прима, Дмитрий Пидручный.

Напомним, первые гонки сезона начнутся в 13:00 и 15:30 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали о подготовке наших биатлонистов к Кубку мира: украинцы лактат разогнали – в запасе есть ход. Правда, сезон может пропустить Ирина Варвинец: нужны операции на коленях.

Напомним, что Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима приглашены для участия в "Рождественской гонке".