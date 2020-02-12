Украина огласила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на смешанную эстафету на чемпионате мира, который стартует завтра в итальянском Антхольце. Наша команда примет участие в гонке в таком составе: Анастасия Меркушина – Юлия Джима – Артем Прима – Дмитрий Пидручный.
Ранее был объявлен состав нашей сборной на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб взял с собой в Италию 12 спортсменов – по шесть девушек и парней.
- Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок
- Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал
Ранее мы писали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон
Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.
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