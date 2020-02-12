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Украина огласила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

12 февраля, 15:18

Стал известен состав на смешанную эстафету в Антхольце

Эстафета в Рупольдинге

Эстафета в Рупольдинге / Фото: IBU

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на смешанную эстафету на чемпионате мира, который стартует завтра в итальянском Антхольце. Наша команда примет участие в гонке в таком составе: Анастасия Меркушина – Юлия Джима – Артем Прима – Дмитрий Пидручный.

Ранее был объявлен состав нашей сборной на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб взял с собой в Италию 12 спортсменов – по шесть девушек и парней.

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  • Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок
  • Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Ранее мы писали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон

Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.

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биатлон Юлия Джима Артем Прима Дмитрий Пидручный Анастасия Меркушина чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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