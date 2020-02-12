Украина огласила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

Стал известен состав на смешанную эстафету в Антхольце

Эстафета в Рупольдинге / Фото: IBU

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на смешанную эстафету на чемпионате мира, который стартует завтра в итальянском Антхольце. Наша команда примет участие в гонке в таком составе: Анастасия Меркушина – Юлия Джима – Артем Прима – Дмитрий Пидручный.

Ранее был объявлен состав нашей сборной на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб взял с собой в Италию 12 спортсменов – по шесть девушек и парней.

Реклама

Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Ранее мы писали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон

Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама