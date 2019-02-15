Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус

Сегодня, 22:54

Норвежский биатлонист стал победителе зачета спринтерских гонок

Бё - лучший спринтер сезона
Бё - лучший спринтер сезона. Фото: AFP
Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/726/f31/5c6726f319544.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/726/f31/5c6726f319544.jpg Биатлон Норвежский биатлонист стал победителе зачета спринтерских гонок

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё впервые в карьере выиграл малый Хрустальный глобус в спринте. Бё стал пятым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити, но этого хватило для того, чтобы стать победителем зачета Кубка мира по биатлону в спринтерских гонках.

После семи этапов Йоханнес на 130 очков опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Логинова, который стал лишь 28-м в Солт-Лейк Сити, и уже даже теоретически не упустит лидерство в оставшихся до конца сезона двух спринтерских гонках.

Напомним, в предыдущих семи сезонах малый Хрустальный глобус в спринте неизменно выигрывал француз Мартен Фуркад, который решил отказаться от поездки в Канаду и США на этапы Кубка мира.

Напомним, что на прошлой неделе биатлонные соревнования проходили в канадском Кэнморе. Из-за сильным морозов спринтерские гонки были отменены.

Также морозы отпугнули зрителей. Накануне гонок организаторы канадского этапа Кубка мира искали через интернет пару сотен людей, которые были бы готовы посетить соревнования.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биатлон, Кубок мира по биатлону, биатлонист, Йоханнес Бе

Вы сейчас просматриваете новость " Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

11 продуктов, которые приводят к онкологии

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

6 актрис с натуральной нестандартной внешностью

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Кто входит в команду Зеленского и на что они нацелены во власти

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР
Загрузка...

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

Сегодня, 08:43

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт"

Сегодня, 08:20

Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

13 февраля, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

13 февраля, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

13 февраля, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Цикорий: польза и вред растворимого напитка