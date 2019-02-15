Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус

Норвежский биатлонист стал победителе зачета спринтерских гонок

Бё - лучший спринтер сезона. Фото: AFP

Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/726/f31/5c6726f319544.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/726/f31/5c6726f319544.jpg 2019-02-15T22:54:31+02:00 Биатлон Норвежский биатлонист стал победителе зачета спринтерских гонок

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё впервые в карьере выиграл малый Хрустальный глобус в спринте. Бё стал пятым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити, но этого хватило для того, чтобы стать победителем зачета Кубка мира по биатлону в спринтерских гонках.

После семи этапов Йоханнес на 130 очков опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Логинова, который стал лишь 28-м в Солт-Лейк Сити, и уже даже теоретически не упустит лидерство в оставшихся до конца сезона двух спринтерских гонках.

Напомним, в предыдущих семи сезонах малый Хрустальный глобус в спринте неизменно выигрывал француз Мартен Фуркад, который решил отказаться от поездки в Канаду и США на этапы Кубка мира.

Напомним, что на прошлой неделе биатлонные соревнования проходили в канадском Кэнморе. Из-за сильным морозов спринтерские гонки были отменены.

Также морозы отпугнули зрителей. Накануне гонок организаторы канадского этапа Кубка мира искали через интернет пару сотен людей, которые были бы готовы посетить соревнования.

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