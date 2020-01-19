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Украинцы не удержались в ТОП-10 гонки преследования Кубка мира

19 января, 16:06

Артем Прима и Дмитрий Пидручный не удержались в первой десятке

/ Фото: AFP

В немецкому Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. В последней гонке преследования соревновались мужчины. Напомним, сегодня ранее состоялся женский пасьют, украинка Вита Семеренко вошла в ТОП-10 гонки, а Юлия Джима не финишировала.

Два украинца стартовали в гонке с отставанием немного более полминуты от лидера Мартена Фуркада, поэтому сохраняли неплохие шансы побороться за высокие позиции. В этом виде гонки важную роль играет точность стрельбы, так как за каждый промах биатлонисты получают по штрафному кругу.

К сожалению, отстреляться чисто нашим биатлонистам не удалось. Лидер нашей команды Дмитрий Пидручный заработал пять промахов на первых трех огневых рубежах и потерял все шансы на высокие места. Артем Прима с двумя промахами потерял три позиции и в итоге финишировал 11-м.

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Тем временем изменений в группе лидеров не происходило – Фуркад шел первым, совсем немного ему проигрывал Кантен Фийон Майе, но на третьей стрельбе он заработал штрафной круг и отпустил Фуркада в отрыв, но все равно оставался вторым. На последнем огневом рубеже Мартен снова отстрелялся чисто и уверенно завершил гонку на первом месте.

Борьба за "бронзу" развернулась между Бенедиктом Доллем, Симоном Детье и Ветле Шостадом Кристиансеном. Биатлонисты шли нога в ногу и лишь на финише Кристиансен невероятным спринтом опередил Детье на доли секунды.

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1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 31:26,8
2. Кантен Фийон Майе (0+0+1+0) +17,6
3. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+1) +46,0
...
11. Артем Прима (0+1+1+0) +1:09,0
29. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:48,6
40. Сергей Семенов (0+1+1+0) +3:24,7
DNF Дмитрий Пидручный (1+1+3+2)

Напомним, что по итогам вчерашней эстафетной гонки, которая проходила под снегопадом, Украина финишировала восьмой, а первая победа в сезоне у Франции.

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

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биатлон Кубок мира по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный

Источник: Сегодня|Спорт

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