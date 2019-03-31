Украинская биатлонистка катается на лыжах в бикини

Анастасия Рассказова весело проводит время в Буковеле, где посетила "гавайскую вечеринку"

Анастасия Рассказова. Фото: Instagram

Украинская биатлонистка катается на лыжах в бикини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/095/782/5ca0957825568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/095/782/5ca0957825568.jpg 2019-03-31T13:29:35+03:00 Биатлон Анастасия Рассказова весело проводит время в Буковеле, где посетила "гавайскую вечеринку"

20-летняя биатлонистка Анастасия Рассказова в социальной сети Instagram показала фото, на котором она в бикини, лыжным ботинках и маске для катания стоит на горе с лыжами в руках. Кроме того, на шее спортсменки видно "гавайское" украшение. "Гавайская вечеринка была", – ответила спортсменка на комментарий подписчика о том, что он катается скромнее. Судя по геотегу записи в Instagram, снимок был сделан в Буковеле.

Рассказова родилась в России, и переехала в Украину летом 2018 года. Разрешение выступать за украинскую команду она получила в феврале этого года. Напомним, что в прошлом году в Украину переехали три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Екатерина ранее получила украинское спортивное гражданство и в этом году на юниорском чемпионате мира принесла Украине две золотые медали.

Напомним, что на последнем чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете. А Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в преследовании.

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