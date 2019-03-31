Украинская биатлонистка катается на лыжах в бикини
Анастасия Рассказова весело проводит время в Буковеле, где посетила "гавайскую вечеринку"
20-летняя биатлонистка Анастасия Рассказова в социальной сети Instagram показала фото, на котором она в бикини, лыжным ботинках и маске для катания стоит на горе с лыжами в руках. Кроме того, на шее спортсменки видно "гавайское" украшение. "Гавайская вечеринка была", – ответила спортсменка на комментарий подписчика о том, что он катается скромнее. Судя по геотегу записи в Instagram, снимок был сделан в Буковеле.
Рассказова родилась в России, и переехала в Украину летом 2018 года. Разрешение выступать за украинскую команду она получила в феврале этого года. Напомним, что в прошлом году в Украину переехали три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Екатерина ранее получила украинское спортивное гражданство и в этом году на юниорском чемпионате мира принесла Украине две золотые медали.
Напомним, что на последнем чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете. А Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в преследовании.
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