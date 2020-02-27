Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Сестры Семеренко вошли в пятерку долгожителей-медалистов мирового биатлона

27 февраля, 09:29

Между первой и последней медалью Виты прошло более 12 лет, у Вали - более 11

В интересный список попали украинские биатлонистки Валентина и Вита Семеренко. Сестры-близняшки вошли в пятерку долгожителей биатлона, у которых между первой и последней медалью чемпионата мира – самый длинный интервал. Напомним, Украина завоевала "бронзу" в женской эстафете чемпионата мира в Антхольце-Антерсельве.

Обе ныне 34-летние сестры завоевывали медаль мирового форума 2008 года – также в эстафете, в компании с Оксаной Хвостенко и Оксаной Яковлевой. На турнире же, который завершился в минувшее воскресенье в Антхольце, Вита бежала эстафету и взяла медаль, а Валя в состав не попала. Таким образом, у Виты между наградами чемпионатов мира – 12 лет и 5 дней. Это третий показатель среди женщин. Валентина находится на пятой позиции (11 лет 28 дней). К слову, вчера Валя Семеренко стала четвертой в суперспринте чемпионата Европы.

В пятерку долгожителей еще вошли немки Уши Дизль (14 лет 11 дней) и Андреа Хенкель (12 лет 11 месяцев 17 дней), а также француженка Флоранс Баверель-Робер (11 лет 11 месяцев 20 дней).

Реклама

У мужчин никто не может составить конкуренцию легендарному Уле-Айнару Бьорндалену, у которого между первой и последней медалью – 20 лет и 10 дней!

В тренде
Гвардиола снова огорчает "Реал": обзор матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Читайте, как Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в Беларуси.

Смотрите, как сестры Семеренко получили президентскую стипендию

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд биатлон медаль Валя Семеренко Вита Семеренко сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону

Источник: biathlon.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: индивидуальная гонка у женщин – Меркушина в шаге от ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: индивидуальная гонка у женщин – Меркушина в шаге от ТОП-10Биатлон
Босс украинского биатлона – об отношениях с Россией:
Босс украинского биатлона – об отношениях с Россией: "Немцы когда-то тоже были фашистами и врагами"Биатлон
Украина не заявила капитана команды на женскую индивидуалку чемпионата мира по биатлону
Украина не заявила капитана команды на женскую индивидуалку чемпионата мира по биатлонуБиатлон
"Нортуга тоже называли свиньей": братья Бе ответили на критику россиян, обидевшихся за ЛогиноваБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: одиночная смешанная эстафета – Норвегия берет свое
Онлайн чемпионата мира по биатлону: одиночная смешанная эстафета – Норвегия берет своеБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...