Сестры Семеренко вошли в пятерку долгожителей-медалистов мирового биатлона

Между первой и последней медалью Виты прошло более 12 лет, у Вали - более 11

В интересный список попали украинские биатлонистки Валентина и Вита Семеренко. Сестры-близняшки вошли в пятерку долгожителей биатлона, у которых между первой и последней медалью чемпионата мира – самый длинный интервал. Напомним, Украина завоевала "бронзу" в женской эстафете чемпионата мира в Антхольце-Антерсельве.

Обе ныне 34-летние сестры завоевывали медаль мирового форума 2008 года – также в эстафете, в компании с Оксаной Хвостенко и Оксаной Яковлевой. На турнире же, который завершился в минувшее воскресенье в Антхольце, Вита бежала эстафету и взяла медаль, а Валя в состав не попала. Таким образом, у Виты между наградами чемпионатов мира – 12 лет и 5 дней. Это третий показатель среди женщин. Валентина находится на пятой позиции (11 лет 28 дней). К слову, вчера Валя Семеренко стала четвертой в суперспринте чемпионата Европы.

В пятерку долгожителей еще вошли немки Уши Дизль (14 лет 11 дней) и Андреа Хенкель (12 лет 11 месяцев 17 дней), а также француженка Флоранс Баверель-Робер (11 лет 11 месяцев 20 дней).

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У мужчин никто не может составить конкуренцию легендарному Уле-Айнару Бьорндалену, у которого между первой и последней медалью – 20 лет и 10 дней!

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