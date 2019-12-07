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Украинские биатлонисты стали шестыми в первой эстафете сезона: "золото" у Норвегии

7 декабря, 19:55

Украинцы допустили девять промахов и отстали от победителя на две с половиной минуты

/ Фото: Reuters

Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафетной гонки на этапе Кубке мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Ключевую роль в победе сыграли братья Бе. Сначала Тарьей вывел свою команду в лидеры, а уже Йоханнес удержал первое место до финиша. Второе место со штрафным кругом заняли французы, третье место – у Италии.

Украина, которую в сегодняшней гонке представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный, финишировала девятой. Наши биатлонисты допустили девять промахов, столько же у норвежцев, но отстали от победителя на две с половиной минуты. Отметим, что только Тищенко сумел пройти два огневых рубежа без промахов, а больше всех сегодня "мазали" Прима и Ткаленко – по четыре выстрела "в молоко".

Эстафета в Эстерсунде:
1. Норвегия (0+9) 1:10:30,4
2. Франция (1+7) +32,3
3. Италия (0+8) +1:27,1
4. Россия (1+10) +1:41,4
5. Швеция (2+12) +2:00,7
6. Украина (0+9) +2:32,7

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Напомним, что Юлия Джима завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Наша биатлонистка единственной отстрелялась на ноль, но по скорости на трассе уступила француженке Жюстин Бреза.

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Подниматься на пьедестал на первом этапе Кубка мира и именно в индивидуалке становится для Юлии хорошей традицией – в прошлом году она выиграла гонку на 15 км в словенской Поклюке. Отметим, что накануне в мужской индивидуальной гонке победил Мартен Фуркад, а весь подиум оказался французским.

Смотрите сюжет о том, что Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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биатлон Эстафета Кубок мира по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Руслан Ткаленко

Источник: Сегодня|Спорт

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