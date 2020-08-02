Украинский биатлонист устроил для семьи фотосессию в патриотическом наряде

Несмотря на то что для представителей зимних видов спорта сейчас межсезонье, они уже тренируются и готовятся к новому сезону. Правда, при этом пока что находят время для себя и своих хобби. Недавно чемпион мира по биатлону ссорился с водителями в Киеве, рассказывая правила дорожного движения.
Чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный в январе второй раз стал отцом. У него в семье уже двое детей: в 2015 году у него и бывшей биатлонистки Ольги Полещиковой родилась дочь Ирина. Вчера Дмитрий и Ольга организовали семейную фотосессию в вышиванках. Представители сильного пола, в том числе полугодичный Владимир, облачились в светлые, бело-синие сорочки, а девчата – в темные платья.
На фотографии все получились радостные, особенно самый младший член семьи. Сам Дмитрий поинтересовался у своих подписчиков, что они думают о "фемили лук" Пидручных?
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Смотрите, как Дмитрий упал во время спринтерской гонки чемпионата мира:
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