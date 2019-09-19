Украинский чемпион мира по биатлону второй раз станет папой: появилось фото с животиком

Знаменитый украинский биатлонист, чемпион мира-2019 в пасьюте Дмитрий Пидручный ожидает пополнения в семействе. Об этом 27-летний тернополянин сообщил на своей странице в Instagram. "Скоро нас будет четверо", – написал Пидручный, который со своей женой Ольгой уже воспитывает дочку Иру, которой четыре годика.
Подписчики Дмитрия Пидручного засыпали его поздравлениями
- Ого!!! Димас, ну красава!!! Поздравляю!
- Вітаю!!! Ото вже ціла команда підтримки буде
- Готуєте команду до Олімпійських ігор?
Отметим, что супруга Дмитрия Пидручного Ольга Полещикова – в прошлом биатлонистка. "Мы начинали встречаться еще юниорами, – рассказывала "Сегодня" Ольга. - Знаете как, все создают себе кумиров. Он мне говорил: "Мне вот нравится Свендсен, Бьорндален. А тебе кто?". А я ответила: "Мой любимый биатлонист еще не выступает". Теперь он меня подкалывает: "А теперь выступает!"
В марте 2019-го после "золотого" выступления Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в Швеции Ольга Полещикова поделилась с нами своими эмоциями от триумфа мужа.
"Я люблю смотреть биатлон сама с доченькой. Последний круг у нас получился громким, – призналась супруга Дмитрия Пидручного. – Когда я его поздравила по телефону, первое, что он сказал: "Ти в цьо можеш повірити?! Бо я ще нє". Дочка видела медаль на фото. Но она еще маленькая, не понимает, что такое соревнования. Мы с ней гуляли, потом включили гонку, говорю: "Смотри. Будет стрельба - позовешь меня". А она: "Папа наш первый!" Думаю: "Устами младенца..." - папа наш таки первый. Он ей показал игрушку с награждения: "Ирусь, я динозаврика привезу". А медали у нас на видном месте - они для дочки не новость".
Интересно, что Дмитрий Пидручный и его жена уже приучают дочку к лыжам: "В два с половиной годика поставили ее на лыжи. Берем чай в термосе и ходим по 3 км за ручку. Палочки не берем, чтобы желание не отбить", – говорит Ольга.
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