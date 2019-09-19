Украинский чемпион мира по биатлону второй раз станет папой: появилось фото с животиком

Дмитрий Пидручный и его жена-спортсменка уже воспитывают дочку Иру: "Скоро нас будет четверо"

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион / Фото: Getty Images

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Знаменитый украинский биатлонист, чемпион мира-2019 в пасьюте Дмитрий Пидручный ожидает пополнения в семействе. Об этом 27-летний тернополянин сообщил на своей странице в Instagram. "Скоро нас будет четверо", – написал Пидручный, который со своей женой Ольгой уже воспитывает дочку Иру, которой четыре годика.

Подписчики Дмитрия Пидручного засыпали его поздравлениями

Ого!!! Димас, ну красава!!! Поздравляю!

Вітаю!!! Ото вже ціла команда підтримки буде

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Отметим, что супруга Дмитрия Пидручного Ольга Полещикова – в прошлом биатлонистка. "Мы начинали встречаться еще юниорами, – рассказывала "Сегодня" Ольга. - Знаете как, все создают себе кумиров. Он мне говорил: "Мне вот нравится Свендсен, Бьорндален. А тебе кто?". А я ответила: "Мой любимый биатлонист еще не выступает". Теперь он меня подкалывает: "А теперь выступает!"

В марте 2019-го после "золотого" выступления Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в Швеции Ольга Полещикова поделилась с нами своими эмоциями от триумфа мужа.

"Я люблю смотреть биатлон са­­ма с доченькой. Последний круг у нас получился громким, – призналась супруга Дмитрия Пидручного. – Когда я его поздравила по телефону, первое, что он сказал: "Ти в цьо можеш повірити?! Бо я ще нє". Дочка видела медаль на фото. Но она еще маленькая, не понимает, что такое соревнования. Мы с ней гуляли, потом включили гон­­ку, говорю: "Смотри. Будет стрельба - позовешь меня". А она: "Папа наш первый!" Думаю: "Устами младенца..." - папа наш таки первый. Он ей показал иг­­рушку с награждения: "Ирусь, я динозаврика привезу". А медали у нас на видном месте - они для дочки не новость".

Интересно, что Дмитрий Пидручный и его жена уже приучают дочку к лыжам: "В два с половиной годика поставили ее на лыжи. Берем чай в термосе и ходим по 3 км за ручку. Палочки не берем, чтобы желание не отбить", – говорит Ольга.

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