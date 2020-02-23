"Упали очки, потом потеряла палку": Пидгрушная рассказала, почему забыла пробежать штрафной круг

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная объяснила немыслимый казус в последней гонке чемпионата мира в Италии. Напомним, в воскресном масс-старте Елена финишировала 13-й, однако получила две минуты штрафа за то, что забыла пробежать штрафной круг после промаха на заключительной стрельбе. Как следствие, в итоговом протоколе Пидгрушная оказалась 24-й.

"Не "отмотала" штрафной круг, вот и штраф, – сказала после гонки Елена Пидгрушная. – На выходе из огневого рубежа у меня упали очки, я за ними... пока надевала, потеряла палку. В этой суете поехала, уже выглядывала тренеров с палками и только когда заехала под мост и получила палку, как слышу, мне кричат: "Ты десятая!". Тут я уже поняла, что физически не могу быть 10-й с одним кругом штрафа – я его просто не "отмотала". За 20 лет, сколько бегаю, такого еще не было!"

Напомним, накануне благодаря Пидгрушной Украина взяла "бронзу" в женской эстафете – эта медаль стала единственной для нашей сборной на чемпионате мира.

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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"Конечно, чемпионатом довольна, – говорит Пидгрушная. – Учитывая, что я готовилась в этом году в щадящем режиме, довольна тем результатом, который смогла показать. Надеюсь, на чемпионате Европы и оставшихся этапах Кубка мира продолжу так выступать. И, конечно, надеюсь, уже не сделаю таких ошибок, потому что в таком возрасте это уже недопустимо!"

Смотрите, как Украину награждали "бронзой" биатлонного чемпионата мира

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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